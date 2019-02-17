Став відомий порядок виступів у фіналі нацвідбору на «Євробачення-2019»
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Фінал відбудеться 23 лютого
16 лютого під час другого півфіналу Нацвідбору 2019 було визначено, у якій послідовності будуть виступати усі шість фіналістів.
Нагадаємо, 23 лютого, у фіналі національного відбору на 64-ий міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2019» візьмуть участь Freedom-jazz з піснею Cupidon, Anna Maria з піснею My Roud і Kazka з піснею Apart, співачка Maruv з піснею Siren Song, гурт Brunettes Shoot Blondes із піснею Houstonта і дует Yuko з піснею «Галина гуляла».
Згідно з жеребкуванням порядок виступів у фіналі буде наступний:
- Freedom-jazzз піснею Cupidon
- Yuko з піснею «Галина гуляла»
- Maruv з піснею Siren Song
- Brunettes Shoot Blondes із піснею Houstonта
- Kazka з піснею Apart
- Anna Maria з піснею My Roud
Фінал відбудеться у Палаці культури КПІ (Київ), його транслюватимуть наживо «UA: Перший», «UA: Культура», «UA: Крим», регіональні канали філій Національної суспільної телерадіокомпанії України, СТБ, а також буде онлайн-транляція на цифрових платформах Суспільного і СТБ.
У журі національного конкурсу цього року - Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Ведучий - Сергій Притула.
Як повідомлялося, 9 лютого відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. За підсумками голосування переможцями стали Maruv, Brunettes Shoot Blondes і Yuko.
На Євробаченні-2019 Україна виступить у першому півфіналі.