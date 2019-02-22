Фіналістки відбору на Євробачення-2019 Анна і Марія Опанасюк не змогли відповісти, чий Крим



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Скріншот з відео: Телеканал ATR

Мати сестер Опанасюк має нагороду «За повернення Криму» від окупантів

Фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019 Анна і Марія Опанасюк (дует ANNA MARIA) не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим.

В ефірі програми «PRIME: Скрипiн» на телеканалі ATR сестри відмовилися безпосередньо відповідати на питання, зазначивши, що «Крим - це наша батьківщина».

«Насправді Крим залишився Кримом. Те саме море, ті самі гори, те саме повітря. Мені здається, Україна втратила Крим... Коли їдемо в Крим, то проїжджаємо два кордони. Цим усе сказано», - сказала одна із сестер.

Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

«На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не політики, ми не члени секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання», - сказали співачки.

Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

«Ми виросли в Сімферополі і бачили, як там багато різних народів. Ви думаєте, якщо не проголосять кримськотатарську автономію, то це перестане бути батьківщиною татар?» - запитали сестри.

Анна і Марія Опанасюк народилися 1988 року в Сімферополі в родині юристів, які згодом зайняли високі посади в кримській владі. Мати близнюків Лариса Опанасюк за 20 років зробила кар'єру від начальника Головного юридичного управління Ради міністрів Криму до віце-прем'єра, працюючи за різних режимів. Зараз вона обіймає посаду віце-прем'єра в підконтрольному РФ уряді Сергія Аксьонова. Вона має нагороду «За повернення Криму» від окупантів.

Батько дівчат Олександр Опанасюк - відомий у Криму суддя. Він багато років очолював Центральний районний суд Сімферополя, а 2012 року був довічно призначений суддею Апеляційного суду Криму. У 2014 році він перейшов на службу Росії і був призначений суддею Верховного суду Криму. Зараз на пенсії.

«У нас батьки давно живуть в Криму. Дуже давно. Вони люблять свою батьківщину, вони люблять Крим. Вони вже давно на цих посадах. Вони не хочуть звідти їхати. Вони працюють на благо людей, які живуть у Криму», - розповіли сестри Опанасюк в ефірі програми. Після цих слів один з телеглядачів подзвонив у студію і назвав Анну і Марію «російськими бл**ями».

Нагадаємо, Україна виступить у другій половині першого півфіналу 14 травня.

Раніше організатори українського національного відбору на «Євробачення-2019» оприлюднили список із 16 учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі.

Проте, 22 січня Tayanna оголосила, що відмовляється брати участь у Нацвідборі «Євробачення».

Як відомо, склад журі національного відбору на «Євробачення-2019» залишиться таким, як і рік тому.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня в м.Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.

Джерело: Лівий берег