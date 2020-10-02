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    Російська журналістка наклала на себе руки біля будівлі МВС

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    <span>&laquo;У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію&raquo;., - написала жінка перед смертю&nbsp;</span> - Російська журналістка наклала на себе руки біля будівлі МВС
    «У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію»., - написала жінка перед смертю 

    Напередодні до Ірини Славіної додому прийшли силовики з обшуками

    Головна редакторка російського інтернет-видання «Коза Прес» Ірина Славіна наклала на себе руки біля будівлі МВС у Нижньому Новгороді. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

    У штабі російського опозиціонера Олексія Навального уточнили, що Славіна вчинила акт самоспалення. Лікарям не вдалося її врятувати.

    За інформацією джерел LIFE SHOT в екстрених службах, перед тим як підпалити себе, жінка прив'язала себе до лавки.

    Незадовго до цього російська журналістка опублікувала пост на своїй сторінці в Facebook: «У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію».

    1 жовтня повідомлялося, що вранці у журналістки провели обшук. У коментарі «Ехо Москви» Славіна повідомила, що шукали матеріали, пов'язані з «Відкритої Росією». Вона додала, що у неї вилучили комп'ютери, телефони і носії інформації.

    У спілкуванні з NN.ru головна редакторка видання розповіла, що на обшуках, які розпочалися з шостої ранку, було понад десять чоловік, в тому числі двоє понятих, яких силовики привезли самі. За її словами, співробітники не дозволили зателефонувати адвокату, а її чоловікові не дозволяли зателефонувати доньці. Славіна уточнила, що так і не отримала від них протоколу вилучених речей.

    Росія МВС обшук агресія смерть самогубство жінка журналіст
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