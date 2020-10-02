Росія перекинула бойовикам на Донбас п’ять вагонів з боєприпасами



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Окупанти продовжують отримувати з РФ зброю і пальне

Розвідка повідомила, яку допомогу окупантам надала країна-агресор у вересні

За даними розвідки Російська Федерація продовжує постачати на тимчасово окуповані території Донбасу пальне та боєприпаси. Також звідти прибувають найманці для комплектування особовим складом з’єднань і частин бойовиків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. За останню декаду вересня з Росії в ОРДЛО було завезено близько 3,5 тисяч тонн пального, п’ять вагонів з боєприпасами, у тому числі до артилерійських систем.

Крім того, до окупованих територій прибувають найманці-громадяни РФ, які проходять підготовку в навчальних таборах Південного військового округу ЗС Росії.

Нагадаємо, шо минулої доби бойовики двічі зірвали режим припинення вогню.

Днем раніше на сході України було зафіксовано 11 ворожих обстрілів.