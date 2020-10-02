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    Росія перекинула бойовикам на Донбас п’ять вагонів з боєприпасами

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    Окупанти продовжують отримувати з РФ зброю і пальне&nbsp; - Росія перекинула бойовикам на Донбас п’ять вагонів з боєприпасами
    Окупанти продовжують отримувати з РФ зброю і пальне 

    Розвідка повідомила, яку допомогу окупантам надала країна-агресор у вересні

    За даними розвідки Російська Федерація продовжує постачати на тимчасово окуповані території Донбасу пальне та боєприпаси. Також звідти прибувають найманці для комплектування особовим складом з’єднань і частин бойовиків.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

    Як повідомляється, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. За останню декаду вересня з Росії в ОРДЛО було завезено близько 3,5 тисяч тонн пального, п’ять вагонів з боєприпасами, у тому числі до артилерійських систем.

    Крім того, до окупованих територій прибувають найманці-громадяни РФ, які проходять підготовку в навчальних таборах Південного військового округу ЗС Росії.

    Нагадаємо, шо минулої доби бойовики двічі зірвали режим припинення вогню

    Днем раніше на сході України було зафіксовано 11 ворожих обстрілів

    розвідка Росія бойовики на Донбасі Донбас ОРДЛО Донецьк боєприпаси окуповані території Луганськ пальне
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