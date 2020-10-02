Росія готується до Третьої світової? Путін очолить масштабні навчання з цивільної оборони
За словами глави відомства Євгена Зінічева, в нормативи цивільної оборони постійно вносяться зміни
У Росії наступного року плануються масштабні навчання з цивільної оборони. Про це повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.
Зазначається, що навчання пройдуть під керівництвом Путіна.
За словами глави відомства Євгена Зінічева, в нормативи цивільної оборони постійно вносяться зміни.
«Тренування допоможе на практиці відпрацювати всі методи і виявити недоліки», – наголосив російський міністр.
Як повідомлялося, Росія заблокувала усі морські та повітряні підходи до Криму (карта).