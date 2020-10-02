  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Росія готується до Третьої світової? Путін очолить масштабні навчання з цивільної оборони

    • Розсилка
    Путін очолить навчання з цивільної оборони наступного року - Росія готується до Третьої світової? Путін очолить масштабні навчання з цивільної оборони
    Путін очолить навчання з цивільної оборони наступного року

    За словами глави відомства Євгена Зінічева, в нормативи цивільної оборони постійно вносяться зміни

    У Росії наступного року плануються масштабні навчання з цивільної оборони. Про це повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

    Зазначається, що навчання пройдуть під керівництвом Путіна.

    За словами глави відомства Євгена Зінічева, в нормативи цивільної оборони постійно вносяться зміни.

    «Тренування допоможе на практиці відпрацювати всі методи і виявити недоліки», – наголосив російський міністр.

    Як повідомлялося, Росія заблокувала усі морські та повітряні підходи до Криму (карта).

    Читайте також: 
    Росія міністр війна Путін навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies