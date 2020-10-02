Продаж Промінвестбанку: серед покупців з'явилися люди Коломойського



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Олігарх Ігор Коломойський

Наразі угода про продаж заблокована, де-юре власником банку лишається Росія

Новими власниками компанії «Фортіфай», яка в березні купила 99,77% акцій Промінвестбанку, стали люди з оточення олігарха Ігоря Коломойського.

Донедавна в держреєстрі юросіб кінцевим бенефіціаром ФК «Фортіфай» значився Сергій Фаткуллін.

Наразі ж бенефіціарами «Фортіфай» вказані Лариса Рибенкова та ФК «Фінєвровектор», власниками якого, крім Рибенкової, значаться також Людмила Осикіна та Дмитро Пономарьов, повідомляє finbalance.

Осикіна в держреєстрі значиться також одним з бенефіціарів ДП «ТРК «Аверс» ВАТ «Корпорація «Аверс», яке пов’язують з Коломойським.

Рибенкова та Осикіна також є помічницями народного депутата Олега Дунди з фракції «Слуга народу», який до обрання в парламент був директором ТОВ «А.В.С.», пов’язаного з групою Приват. Також у 2001-2007 роках Олег Дунда працював у ПриватБанку.

Дунда відомий ще й тим, що подав понад 1650 із 16,6 тисяч правок до антиколомойського закону щодо Приватбанку, на прийнятті якого наполягав МВФ та який був покликаний запобігти можливості повернення держбанку під контроль ексвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Серед засновників «А.В.С.» - ТОВ «КУА «Фінансовий капітал» - також одна з «приватівських» структур, які отримали рішення Арбітражного суду Гааги від 2 травня 2018 року про стягнення $159 млн з Росії в якості компенсації за нерухоме майно, експропрійоване в Привату після анексії Криму.

4 березня 99,77% акцій Промінвестбанку були продані в рамках виконавчого провадження на торгах фондової біржі ПФТС за 269 млн грн без зазначення ім'я покупця.

Компанія «Альтана Капітал» від імені, за рахунок і за дорученням «Фортіфай» на торгах ПФТС придбала 99,7726% акцій Промінвестбанку, а 6 березня був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів.



Надалі «Фортіфай» виплатила повну вартість акцій - 268,7 млн грн в рамках виконання вимог регламенту біржових торгів. Але арешт акцій ПІБу, накладений 5 вересня 2018 року, не дозволив завершити угоду, а саме - перевести акції банку з рахунку власника на рахунок фінкомпанії.

У вересні 2018 року Апеляційний суд Києва заарештував акції українських «дочок» російських держбанків, включаючи Промінвестбанк, в рамках виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо стягнення з РФ компенсацій за українські активи в Криму на користь команій, які були пов'язані із Ігорем Коломойським.

При цьому адвокати пов'язаних з Коломойським компаній відзначають, що «Фортіфай» не є ані учасником справи, ані стороною, ні третьою особою, в зв'язку з чим не має права звертатися з клопотанням про скасування арешту.

У вересні 2019 року Печерський суд Києва за клопотанням Генпрокуратури заарештував центральний офіс Промінвестбанку в столиці і ще 15 об'єктів, які належать банку.

Торги з примусового продажу Промінвестбанку мали відбутися ще 11 лютого. Стартова ціна лота була знижена вдвічі в порівнянні зі стартовою ціною на першому аукціоні - до 266,049 млн грн. Попередні два аукціони не відбулися, через відсутність покупців.

Однак у той самий день Окружний адмінсуд Києва заборонив продаж 99,77% акцій Промінвестбанку.

2 березня Стокгольмський арбітраж також заборонив продаж акцій Промінвестбанку - української «дочки» російського «ВЕБ.РФ».

У свою чергу Нацбанк не давав згоди на продаж Промінвестбанку та пригрозив, що може оштрафувати покупця та визнати банк неплатоспроможним.