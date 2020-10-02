Російське дітище Зеленського планує нарощувати прибутки – розслідування «Схем»



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Компанія «Грин Филмс» успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на фінансування фільму-трилера «Вниз»

«Грин Филмс», співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час є перший помічник президента Сергій Шефір, не припиняла сою діяльність

Російська кінокомпанія «Грин Филмс», яку заснував Володимир Зеленський та його найближче оточення, не припиняла свою діяльність, і наразі планує наростити свої прибутки. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», яке оприлюднило «Радіо Свобода».



«Грин Филмс», співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час досі є перший помічник президента Сергій Шефір, прозвітувала про свій бухгалтерський баланс і фінансові показники за 2019 рік.



Журналісти програми «Схеми» (проект Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) проаналізували бухгалтерські документи компанії, опубліковані на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності.



Керівник «Грин Филмс» зазначає у поданих документах, що товариство «не ухвалювало рішень про припинення чи скорочення діяльності», а навпаки «вживає заходів для збільшення об'ємів продажів і зниження собівартості». Компанія повідомила, що кулька років працює у збиток, однак у 2019 році її фінансове становище покращилось. Зокрема, у «Грин Филмс» прозвітували про виплати значних сум кредиторам, відтак боргове навантаження скоротили на 12%, до понад 170 мільйонів рублів (або майже 58 мільйонів гривень).



«Схеми» зауважують – це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки, дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу.



«Грин Филмс» володіє нематеріальними активами, вартість яких станом на грудень 2019 року склала майже 137,2 мільйона рублів (майже 47 мільйонів гривень). Це права на аудіовізуальні твори: «8 новых свиданий», «8 первых свиданий», «8 лучших свиданий», «Мамочки», «Между нами девочками», «Папаши», «Петля Нестерова», «Ржевский против Наполеона», «Служебный роман. Наше время», «Я буду рядом» та сценарій «The Replacement».



Також компанія повернула Міністерству культури Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на виробництво фільму «Вниз», та відсотки за користування коштами федерального бюджету.



Як відомо, Володимир Зеленський перед президентськими виборами намагався переконати журналістів, що закрив бізнес у Росії ще у 2014 році. Утім, журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».



Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95».

Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім змушений був підтвердити цю інформацію.



Як з’ясувалося, компанія «Грин Филмс» успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на фінансування фільму-трилера «Вниз».



У березні Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора «Студії Квартал-95». Наразі серед засновників ООО «Грин Филмс»

Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефіри – давні бізнес-партнери Зеленського по «Кварталу 95». А також Тімур Міндіч – соратник Ігоря Коломойського і бізнесмен, що має частку в наближених до олігарха медіаструктурах.



21 травня 2019 року Сергій Шефір був призначений першим помічником президента Володимира Зеленського. Син Сергія Шефіра працює помічником народного депутата від «Слуги народу» Юрія Кісєля.