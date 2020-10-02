Росія почала черговий призов кримчан в армію. Українські дипломати відреагували



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МЗС України: Російська Федерація порушує норми міжнародного права, здійснюючи призов захищеного населення до збройних сил РФ

Від початку окупації Росія провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тис. осіб були незаконно призвані у збройні сили РФ

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв`язку із призовом Російською Федерацією на військову службу українських громадян у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У відомстві нагадали, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

«Російська Федерація порушує норми міжнародного права, здійснюючи призов захищеного населення до збройних сил РФ, переслідуючи у кримінальному порядку осіб, що відмовляються від такої служби, а також проводячи масові військово-пропагандистські заходи із залученням населення всіх вікових категорій, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусного захворювання Covid-19», – йдеться у заяві.

У МЗС зауважують, що від початку окупації Росія провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тис. осіб були незаконно призвані у збройні сили РФ.

«Росія має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта», – додали у відомстві.

У МЗС також закликають світову спільноту відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини Росією в окупованому Криму.

Раніше в ООН закликали Росію припинити призов кримчан на військову службу.

До слова, 1 жовтня в Україні почався осінній призов на строкову службу до армії. У жовтні-грудні Міноборони планує призвати 13 570 осіб.