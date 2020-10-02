  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський на Буковині: послухав вуличного музиканта і пробігся парком

    • Розсилка
    Зеленський прогулявся ввечері Чернівцями і послухав вуличного музиканта - Зеленський на Буковині: послухав вуличного музиканта і пробігся парком
    Зеленський прогулявся ввечері Чернівцями і послухав вуличного музиканта

    Сьогодні президент відвідає відремонтований міст у селі Розтоки Путильського району, а потім поїде на Дністровську ГАЕС

    Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 жовтня, відвідає кілька об'єктів у Чернівецькій області в рамках робочого візиту.

    Як повідомляє molbuk.ua, Зеленський приїхав до Чернівців напередодні ввечері.

    «Спершу він «засвітився» біля готелю на Центральній площі. Згодом президент разом з керівником ОП Андрієм Єрмаком, головою Чернівецької ОДА Сергієм Осачуком, керівником обласного осередку партію «Слуга народу» Віталієм Другановським в оточенні охорони прогулялися вечірньою вулицею Кобилянської. Вони зупинились біля вуличного музиканта. Молодик спершу розгубився, але потім заграв для президента. На знак подяки Зеленський поаплодував йому і кинув гроші», – пише видання.

    Як стало відомо кореспонденту molbuk.ua, сьогоднішній ранок глава держави розпочав із пробіжки в компанії Осачука і Другановського парком ім. Федьковича. Це була швидка хода на дистанції близько 6 км.

    Із власних джерел ЗМІ також відомо, що сьогодні Зеленський відвідає відремонтований міст у селі Розтоки Путильського району, а потім поїде на Дністровську ГАЕС

    ЗМІ гроші Володимир Зеленський Чернівецька область Чернівці президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies