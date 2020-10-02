Зеленський на Буковині: послухав вуличного музиканта і пробігся парком
Сьогодні президент відвідає відремонтований міст у селі Розтоки Путильського району, а потім поїде на Дністровську ГАЕС
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 жовтня, відвідає кілька об'єктів у Чернівецькій області в рамках робочого візиту.
Як повідомляє molbuk.ua, Зеленський приїхав до Чернівців напередодні ввечері.
«Спершу він «засвітився» біля готелю на Центральній площі. Згодом президент разом з керівником ОП Андрієм Єрмаком, головою Чернівецької ОДА Сергієм Осачуком, керівником обласного осередку партію «Слуга народу» Віталієм Другановським в оточенні охорони прогулялися вечірньою вулицею Кобилянської. Вони зупинились біля вуличного музиканта. Молодик спершу розгубився, але потім заграв для президента. На знак подяки Зеленський поаплодував йому і кинув гроші», – пише видання.
Як стало відомо кореспонденту molbuk.ua, сьогоднішній ранок глава держави розпочав із пробіжки в компанії Осачука і Другановського парком ім. Федьковича. Це була швидка хода на дистанції близько 6 км.
Із власних джерел ЗМІ також відомо, що сьогодні Зеленський відвідає відремонтований міст у селі Розтоки Путильського району, а потім поїде на Дністровську ГАЕС