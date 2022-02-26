Російське телебачення пропонують вимкнути по всьому світу

Провідні українські медіагрупи звернулися до міжнародних провайдерів з пропозицією вимкнути російські новинні канали

За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України провідні українські медіагрупи – 1+1 media, StarLight Media, Медіа Група Україна та Inter Media Group – звернулися до міжнародних телевізійних провайдерів з проханням вимкнути мовлення для російських новинних каналів на європейських супутниках, кабельних мережах, ОТТ-платформах та на інших ресурсах.

«Критично важливо, аби люди в усьому світі мали доступ до достовірної та правдивої інформації щодо російської війни в Україні та перебігу воєнних дій. Ми розуміємо, наскільки потужною є російська пропагандистська машина та яких зусиль доводиться прикладати агресору, аби поширювати фейки та цинічно дурити людей. Ми протидіємо цьому», – йдеться у відкритому листі до провайдерів.

З 26 лютого канали усіх медіагруп України мовлять у форматі єдиного інформаційного ефіру «Єдині новини». Для безперебійної подачі інформації медіагрупи мовлять почергово. До спільного ефіру долучаються представники ЗСУ, РНБО, ОП та інших структур, від яких залежить перебіг подій. Телеканали об’єктивно та оперативно надають вичерпну інформацію з різних регіонів країни 24 на 7 та готові надавати свій ТВ-сигнал провайдерам з усього світу для забезпечення мовлення та висвітлення правдивих подій.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові», - йдеться у повідомленні.