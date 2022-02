Литовський віцепрем'р пропонує давати політичний притулок в ЄС всім росіянам, що здадуться Україні

Колишній міністр оборони, міністр закордонних справ і нинішній заступник глави уряду Литви Артіс Пабрікс написав у своєму Twitter, що він знає, як зупинити війну, яку розпочав Путін. Для цього потрібно кожному російському солдатові, який здасьться українській армії, надавати притулок на Європі.

«Я щойно отримав пропозицію, як покласти край російській агресії. Захід оголошує, що кожен російський солдат, який здасьться українцям, отримає притулок на Заході! Я думаю, що це переможна ідея художника Айгарса Бікше. Країни, які не дають зброю Україні, дають притулок», – говориться у повідомлені.

I just got out of box proposal how to end the Russian aggression. West announces that every Russian soldier which surrenders to Ukrainians will receive asylum in the West! I think its victorious idea from artist Aigars Bikše. Countries which do not give weapons to UA give asylum.