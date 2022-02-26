  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Литовський віцепрем'р пропонує давати політичний притулок в ЄС всім росіянам, що здадуться Україні

    Литовський віцепрем'р пропонує давати політичний притулок в ЄС всім росіянам, що здадуться Україні
    фото з відкритих джерел

    «Країни, які не дають зброю Україні, дають притулок» – Пабрікс

    Колишній міністр оборони, міністр закордонних справ і нинішній заступник глави уряду Литви Артіс Пабрікс написав у своєму Twitter, що він знає, як зупинити війну, яку розпочав Путін. Для цього потрібно кожному російському солдатові, який здасьться українській армії, надавати притулок на Європі.

    «Я щойно отримав пропозицію, як покласти край російській агресії. Захід оголошує, що кожен російський солдат, який здасьться українцям, отримає притулок на Заході! Я думаю, що це переможна ідея художника Айгарса Бікше. Країни, які не дають зброю Україні, дають притулок», – говориться у повідомлені.

    Раніше, Молдова заблокувала сайт, який виправдовував вторгнення Путіна в Україну.

    24 лютого стало відомо, що Молдова і Литва запроваджують надзвичайних стан. Зокрема, президент Молдови Майя Санду повідомила, що Вища Рада безпеки країни вирішила ввести у країні режим надзвичайного стану через напад Росії на Україну.

    Після запровадження надзвичайного стану Молдова оголосила, що закриває свій повітряний простір через війну в сусідній Україні.

    Читайте також: Порошенко закликав захід вести «пекельні» санкції проти Росії та Путіна
    Теги: політичний притулок ЄС Росія напад Литва притулок солдат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Литовський віцепрем'р пропонує давати політичний притулок в ЄС всім росіянам, що здадуться Україні