Два головні пропагандисти Кремля шоковані: росіяни масово підтримують Україну

Симоньян та Соловйов намагалися переконати росіян, які підтримують Україну, у неправоті

Кремль та російські пропагандисти не очікували такого розвитку подій в Україні, яка достойно дала відсіч окупантам. Для рупорів Путіна стало несподіванкою і те, що свідомі росіяни активно підтримують українців. Російські пропагандисти Маргарита Симоньян та Володимир Соловйов звернулись до росіян із брехливою промовою.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)

Симоньян хотіла переконати співгромадян, які підтримують Україну, що вони займаються самообманом. «Ви зараз пишете, що вам соромно бути росіянами, вам соромно за Росію. Вам соромно, власне, за що? Ви звинувачуєте власний народ. А мені було соромно всі ці вісім років за Росію, що ми нічого не робили. Я розуміла однією півкулею, що для того, щоб щось зробити, щоб це не призвело до катастрофи, до цього треба підготуватися, зокрема до економічних санкцій і з військової точки зору, щоб було менше жертв», — бідкалася пропагандистка.

Вона цинічно додала, що начебто ніхто не чіпає мирне населення в Україні, не знищує міста.

А Соловйов зауважив, що Росія війни не розпочинає. «Росія цю восьмирічну війну зобов’язана закінчити», — резюмував він.

Нагадаємо, що до санкційного списку Євросоюзу, який має бути офіційно оприлюднений сьогодні, 23 лютого, потрапили, зокрема, офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов.