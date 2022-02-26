Прикордонники: Є надія, що захисники острова Зміїний живі

Захисники Зміїного можуть бути живі

Захисники Зміїного можуть бути живі

Українські захисники мужньо оборонялися

Державна прикордонна служба та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові», - йдеться у повідомленні.

Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі, надійшла перед тим, як з захисниками втратився зв’язок.

24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину вірну відповідь – здаватися ніхто не буде.

Російські пропагандисти почали здійснювати інформаційні про те, що українські захисники здалися.

Прикордонники та бійці ЗСУ мужньо тримали оборону, особливо перед переважаючими засобами ураження і силами противника.

Робота, щоб дізнатися про долю українських захисників тривала по всіх можливих напрямках.

Наразі, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу щодо ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах.

«Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться. Слава українським захисникам!», - повідомляють прикордонники.

Раніше у мережі з'явилося останнє відео з острова Зміїний.

Увага, ненормативна лексика!

Нагадаємо, Зміїний захопили ворожі війська. Повідомлялося, що загинули 13 українських прикордонників.

Усі військовослужбовці, які перебували на острові Зміїний, начебто загинули. Вони захищаючи територію України від російських військ. Їм присвоять звання Героя України, повідомив президент Володимир Зеленський.

24 лютого повідомлялося, що захищаючи острів Зміїний від вторгнення російських окупантів, загинули 13 українських прикордонників. Загарбники пропонували їм здатися, але вони відмовилися. Радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка уточнив, що до захисників острова Зміїний підійшов російський корабель і запропонував їм здатися. Однак прикордонники відмовилися і жорстко послали окупантів.

Обережно! Ненормативна лексика!





Нагадаємо, Зміїний захопили увечері 24 лютого.

Ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.

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