Російські депутати потішаються, що Україна за Зеленського не на авансцені зовнішньої політики



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Сенатор Олексій Пушков

Україна, за словами Пушкова, «звикла бути на авансцені - там, де їй не личить бути ні за вагою, ні за рангом, ні за станом країни

Голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков прокоментував слова колишнього президента України Петра Порошенка про те, що Київ вперше не попередили про зустріч російського і американського лідерів Володимира Путіна і Дональда Трампа.

«Тривожних дзвінків для нинішньої України багато, - написав він у Twitter. - Вони пролунали вже і в Берліні, і в Парижі, і в Страсбурзі».

Україна, за словами Пушкова, «звикла бути на авансцені - там, де їй не личить бути ні за вагою, ні за рангом, ні за станом країни».

Києву «доведеться зайняти належне йому місце», - додав сенатор.

Тревожных звонков для нынешней Украины много. Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге. Украина привыкла быть на авансцене - там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придётся занять причитающееся ей место . Надо быть скромнее. https://t.co/dnmF2BnlBU — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 июня 2019 г.

Раніше Порошенко заявив про те, що Київ повинні були заздалегідь попередити про зустріч президентів Росії і США. На думку екс-глави України, то, що цього не сталося, - «дуже тривожний дзвінок» для його країни.

Нагадаємо, 28 червня в японській Осаці на полях саміту G20 пройшла зустріч Путіна і Трампа. Вона тривала майже півтори години.