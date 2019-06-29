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    Російські депутати потішаються, що Україна за Зеленського не на авансцені зовнішньої політики

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    Сенатор Олексій Пушков - Російські депутати потішаються, що Україна за Зеленського не на авансцені зовнішньої політики
    Сенатор Олексій Пушков

    Україна, за словами Пушкова, «звикла бути на авансцені - там, де їй не личить бути ні за вагою, ні за рангом, ні за станом країни

    Голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков прокоментував слова колишнього президента України Петра Порошенка про те, що Київ вперше не попередили про зустріч російського і американського лідерів Володимира Путіна і Дональда Трампа.

    «Тривожних дзвінків для нинішньої України багато, - написав він у Twitter. - Вони пролунали вже і в Берліні, і в Парижі, і в Страсбурзі».

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    Україна, за словами Пушкова, «звикла бути на авансцені - там, де їй не личить бути ні за вагою, ні за рангом, ні за станом країни».

    Києву «доведеться зайняти належне йому місце», - додав сенатор.

    Раніше Порошенко заявив про те, що Київ повинні були заздалегідь попередити про зустріч президентів Росії і США. На думку екс-глави України, то, що цього не сталося, - «дуже тривожний дзвінок» для його країни.

    Нагадаємо, 28 червня в японській Осаці на полях саміту G20 пройшла зустріч Путіна і Трампа. Вона тривала майже півтори години.

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