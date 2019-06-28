Трамп і Путін на зустрічі в Осаці обговорили Україну



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Дональд Трамп та Володимир Путін Фото: rbc.ua

Обидва президенти погодилися, що поліпшення відносин відбувається в обопільних інтересах і інтересах світу

Президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін завершили переговори на полях саміту «Великої двадцятки» в Осаці. Темою їхніх переговорів, зокрема, стала Україна, йдеться у заяві Білого дому.

«Президент Дональд Трамп щойно завершив свою зустріч з президентом Путіним. Обидва вони погодилися, що поліпшення відносин відбувається в обопільних інтересах і інтересах світу. Вони також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 червня на полях саміту «Великої двадцятки» почалася зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп і канцлер ФРН Ангела Меркель обговорили проблематику підтримки економічних реформ в Україні, ситуацію навколо Ірану і низку інших питань міжнародної порядку денного.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті «Групи 20» (G20) в Японії.