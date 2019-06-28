Путін «роз'яснив» Трампу ситуацію із полоненими українськими моряками - Кремль



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Володимир Путін і Дональд Трамп

Питання про захоплених ФСБ у Керченській протоці українців на зустрічі на полях G20 підняв американський президент

Російський президент Володимир Путін на зустрічі в рамках саміту Великої двадцятки роз'яснив американському колезі Дональду Трампу ситуацію з захопленими українськими моряками в Керченській протоці восени минулого року.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише «Интерфакс».

«Ця тема( моряків, ред) зачіпалася, вона ставилася президентом Трампом. Президент Путін дав необхідні роз'яснення», - сказав Пєсков, зазначивши, що тема реалізації Росією проекту «Північний потік-2» на зустрічі двох лідерів не обговорювалася.

Нагадаємо, 28 червня на полях саміту «Великої двадцятки» відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп і канцлер ФРН Ангела Меркель обговорили проблематику підтримки економічних реформ в Україні, ситуацію навколо Ірану і низку інших питань міжнародної порядку денного.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті «Групи 20» (G20) в Японії.

Як повідомлялось, зміна влади в Україні стала зручним приводом відкинути формальності, що працювали за попереднього президента: принцип «нічого про Україну без України». Зокрема, звільнення українських моряків стало частиною домовленостей між РФ і заходом, який в обмін пішов на поступки: повернув Росію до ПАРЄ.