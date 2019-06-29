У Путіна вважають, що із Зеленським можна реанімувати «нормандський формат»



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Речник президента РФ Дмитро Пєсков

У Кремлі наголосили, що «для того, щоб збиратися у «нормандському форматі», потрібно спочатку зробити домашню роботу»

Обрання нового президента України Володимира Зеленського дає можливість говорити про реанімацію «нормандського формату»

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформують російські ЗМІ.

«В цілому, дійсно всі говорять, що, з огляду на факт нового президента в Україні, слід говорити про реанімацію «нормандського формату», - сказав Пєсков.

Він зазначив, що у зв'язку з цим мова про зустріч у «нормандському форматі» заходила в ході бесіди президента РФ Володимира Путіна і лідера Франції Еммануеля Макрона на саміті G20 в Осаці.

Пєсков додав, що багато підходів нового керівництва України залишаються незрозумілими.

«Для того, щоб збиратися у «нормандському форматі», потрібно спочатку зробити домашню роботу. У цьому плані ми очікуємо, що в осяжній перспективі помічники глав держав зберуться, щоб подивитися, чи є підґрунтя, необхідне для зустрічі в верхах», - сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон висловив надію на проведення саміту в «нормандському форматі» вже в липні.