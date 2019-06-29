Путін відповів на звернення Зеленського щодо українських моряків



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Президент РФ Володимир Путін

Президет РФ: Ми спокійно, в робочому режимі, це питання вирішимо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що питання щодо звільнення українських моряків, захоплених в листопаді минулого року, вирішиться «спокійно, в робочому режимі». Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками зустрічі «Групи двадцяти» в Осаці, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати нещодавнє звернення до нього президента України Володимира Зеленського.

«На що я б хотів звернути увагу. По-моєму, вже новопризначений начальник Генерального штабу української армії підтвердив, що це була провокація української армії, організована Порошенком в ході передвиборної боротьби... Якщо так, то фактично українська сторона визнала, що це була провокація з їхнього боку. Ми спокійно, в робочому режимі, це питання вирішимо. У нас є питання по деяким людям, затриманим в Україні. Тут крім моряків... вони виконували наказ, і все. Ми віддаємо собі в цьому звіт. Але вони порушили російський закон. Тому потрібно спокійно, в робочому режимі з цим розібратися», - сказав Путін, відповідаючи на питання журналіста про прохання Зеленського повернути моряків.

За словами російського президента, «обміни йдуть» - він згадав чотирьох полонених, які напередодні повернулися до Києва з окупованих територій.

«Ось хороший приклад контакту з тими, з ким потрібно вести діалог. І результат на лице. Якщо нинішня влада так буде вести роботу, звичайно, ми багато чого можемо досягти», - додав Путін.

Також Путін зазначив, що президент США Дональд Трамп зробив тему захоплених в листопаді 2018 року у Керченської протоки українських моряків однією з пріоритетних в ході спілкування з ним.

«Ця тема (українських моряків, - ред.) піднімалася. Не пам'ятаю, на обіді або в ході зустрічі. У всякому разі, президент США зробив цю тему однією з пріоритетних в ході нашого спілкування на «двадцятці», - сказав Путін, відповідаючи на питання журналіста про зустріч з Трампом.

За його словами, лідери говорили і про інші проблеми, але «ця тема теж піднімалася».

«Пояснили, що там відбувається. Остаточного рішення поки що немає. У нас йде судовий розгляд, будемо це вирішувати. Головне, щоб це не було в рамках передвиборної кампанії в Україні, щоб такі процеси не були пов'язані зі внутрішньополітичної українською тематикою», - заявив президент РФ.

Нагадаємо, раніше Зеленський в прямому ефірі попросив російського лідера повернути додому українських моряків, захоплених в листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

Нагадаємо, українським морякам, яких захопила ФСБ РФ, загрожує до шести років за ґратами.

25 червня прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія і надалі не вважає інцидент з українськими кораблями біля Керченської протоки підсудним Міжнародному трибуналу з морського права ООН.

Нагадаємо, 25 червня захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі.

Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що РФ до 25 червня повинна, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права, звільнити військовополонених моряків.

Джерело: УНН