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    Новини

    На Донбасі запрацював ще один пункт пропуску

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    <span>Люди на КПВВ будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла і опитування на предмет контакту з хворими</span> - На Донбасі запрацював ще один пункт пропуску
    Люди на КПВВ будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла і опитування на предмет контакту з хворими
    Фото: Донецька ОДА

    На пункт прибули перші автомобілі з боку ОРДЛО

    На лінії розмежування на Донбасі сьогодні, 22 червня, відновив роботу контрольний пункт в'їзду-виїзду Новотроїцьке.

    Про це повідомляє Донецька ОДА.

    Перші дві автівки вже приїхали з окупованої території.

    Там нагадали, що у громадян, які приїжджають з тимчасово окупованої території України, перевірятимуть температуру тіла та запитуватимуть, чи контактували вони з хворими на коронавірус.

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    На Донбасі запрацював ще один пункт пропуску
    На Донбасі запрацював ще один пункт пропуску
    На Донбасі запрацював ще один пункт пропуску
    На Донбасі запрацював ще один пункт пропуску

    Усі громадяни, крім тих, хто їде на ЗНО, мають погодитися на самоізоляцію з додатком «Дій вдома» або обсервацію. Без цього їх не пропускатимуть через КПВВ.

    Нагадаємо, з 10 червня почали працювати КПВВ Мар'їнка та Станиця Луганська. Втім бойовики пропускають громадян через Станицю Луганську тільки двічі на тиждень, а через Мар'їнку відмовляються пропускати взагалі, аргументуючи це карантином,

    Донбас пункт пропуску КПВВ Донеччина ОРДЛО кордон коронавірус
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