На Донбасі запрацював ще один пункт пропуску



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Люди на КПВВ будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла і опитування на предмет контакту з хворими Фото: Донецька ОДА

На пункт прибули перші автомобілі з боку ОРДЛО

На лінії розмежування на Донбасі сьогодні, 22 червня, відновив роботу контрольний пункт в'їзду-виїзду Новотроїцьке.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

Перші дві автівки вже приїхали з окупованої території.

Там нагадали, що у громадян, які приїжджають з тимчасово окупованої території України, перевірятимуть температуру тіла та запитуватимуть, чи контактували вони з хворими на коронавірус.

Усі громадяни, крім тих, хто їде на ЗНО, мають погодитися на самоізоляцію з додатком «Дій вдома» або обсервацію. Без цього їх не пропускатимуть через КПВВ.

Нагадаємо, з 10 червня почали працювати КПВВ Мар'їнка та Станиця Луганська. Втім бойовики пропускають громадян через Станицю Луганську тільки двічі на тиждень, а через Мар'їнку відмовляються пропускати взагалі, аргументуючи це карантином,