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    Події в Україні

    На Донбасі ракета бойовиків потрапила у спостережну камеру ОБСЄ

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    Українських захисників бойовики обстріляли з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82 мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем - На Донбасі ракета бойовиків потрапила у спостережну камеру ОБСЄ
    Українських захисників бойовики обстріляли з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82 мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем

    Окупанти поранили українського військового

    Російські окупанти на Донбасі 22 червня десять разів обстріляли українських захисників, у результаті один військовий зазнав поранень. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

    «Збройні формування Російської Федерації під час обстрілу застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82 мм міномети, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю...», - йдеться у повідомленні.

    Так, по оборонцях населеного пункту Попасна, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, а по Голубівському – 120-ти мм міномети. В цей же час ворог активізував вогневі дії і по населеному пункту Хутір Вільний, застосувавши спочатку міномети 82-го калібру, а згодом – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

    Крім того, неподалік населеного пункту Оріхове агресор відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти мм мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Під ранок противник застосував 120-ти мм міномети і біля Новотошківського, витративши при цьому 42 боєприпаси. А по українських захисниках поблизу Новозванівки, окрім цього озброєння, окупанти застосували ще й автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.

    Противнику наші воїни відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння.

    Згідно з інформацією штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог використав протитанкові ракетні комплекси калібру 152 мм «Корнет» та обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Широкине. Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання. Постраждалих серед цивільного населення немає.

    Нагадаємо, вчора, 21 червня, російські окупанти вісім разів зривали режим припинення вогню.

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