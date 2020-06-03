Окупанти мінують території під виглядом робіт на КПВВ



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Російські окупанти мінують місцевість на Донбасі

Ворогом заміновано місцевість в районі КПВВ Золоте

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують мінувати місцевість. За даними української сторони, під виглядом облаштування КПВВ Золоте було заміновано ділянку в Луганській області.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що в кінці травня бойовики під приводом облаштування КПВВ з окупованої сторони в районі Первомайська замінували місцевість поблизу траси в районі ділянки розведення сил і засобів Золоте.

«Дане порушення неодноразово фіксувалося представниками СММ ОБСЄ в їхніх щоденних звітах», - йдеться в повідомленні.

Українська сторона зазначає, що згідно звітів місії ОБСЄ, в ніч з 30 на 31 травня спостерігачі зафіксували постріли зі стрілецької зброї по позиціях в безпосередній близькості до ділянки розведення №1 Станиця Луганська. Крім того, підтверджено порушення режиму тиші на інших ділянках розведення.

Раніше в ОБСЄ повідомляли, що окупанти біля Петрівського закладають протипіхотні міни.

Крім того, ще з квітня бойовики мінують потенційні ділянки розведення військ на Донбасі.