  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти мінують території під виглядом робіт на КПВВ

    • Розсилка
    Російські окупанти мінують місцевість на Донбасі - Окупанти мінують території під виглядом робіт на КПВВ
    Російські окупанти мінують місцевість на Донбасі

    Ворогом заміновано місцевість в районі КПВВ Золоте

    Проросійські бойовики на Донбасі продовжують мінувати місцевість. За даними української сторони, під виглядом облаштування КПВВ Золоте було заміновано ділянку в Луганській області.

    Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

    Повідомляється, що в кінці травня бойовики під приводом облаштування КПВВ з окупованої сторони в районі Первомайська замінували місцевість поблизу траси в районі ділянки розведення сил і засобів Золоте.

    «Дане порушення неодноразово фіксувалося представниками СММ ОБСЄ в їхніх щоденних звітах», - йдеться в повідомленні.

    Українська сторона зазначає, що згідно звітів місії ОБСЄ, в ніч з 30 на 31 травня спостерігачі зафіксували постріли зі стрілецької зброї по позиціях в безпосередній близькості до ділянки розведення №1 Станиця Луганська. Крім того, підтверджено порушення режиму тиші на інших ділянках розведення.

    Раніше в ОБСЄ повідомляли, що окупанти біля Петрівського закладають протипіхотні міни.

    Крім того, ще з квітня бойовики мінують потенційні ділянки розведення військ на Донбасі.

    окупанти бойовики на Донбасі Луганщина КПВВ розведення військ на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ