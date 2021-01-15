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    Російські найманці продовжують блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі

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    Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили в КПВВ &laquo;Станиця Луганська&raquo; на тимчасово окуповану територію &ndash; 2 615 осіб, на контрольовану територію &ndash; 2 730 осіб - Російські найманці продовжують блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі
    Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили в КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію – 2 615 осіб, на контрольовану територію – 2 730 осіб
    Фото: Держприкордонслужби

    Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке»

    Російські найманці залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» і «Мар'їнка». Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України в п'ятницю, 15 січня.

    «Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно та «Новотроїцьке» – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором», ─ йдеться у повідомленні

    Зазначається, що протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили в КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію – 2 615 осіб, на контрольовану територію – 2 730 осіб.

    Через КПВВ «Новотроїцьке» 119 громадян і 16 транспортних засобів попрямували у бік тимчасово окупованої території Донбасу.

    Водночас 63 людини і 12 транспортних засобів перетнули лінію розмежування в напрямку контрольованої території.

    Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України п'ятьох громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

    Прикордонники також виявили трьох громадян, які слідували на контрольовану територію за частково підробленими документами.

    Теги: прикордонники окупанти бойовики на Донбасі Держприкордонслужба КПВВ ОРДЛО
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