Місія ОБСЄ зафіксувала майже 6 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я

За останню добу в Донецькій області Місія зафіксувала 47 порушень режиму припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ не зафіксувала менше 5 970 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з початку перемир'я 27 липня 2020 року.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

З них – 2 586 вибухів, 736 пролетіли невизначених боєприпасів та не менше 2 515 черг і пострілів.

Так, за останню добу в Донецькій області Місія зафіксувала 47 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 29 вибухів невизначеного походження.

Більшість з них – в районі Авдіївки і Широкіно. За попередній звітний період СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню в цій області.

У Луганській області СММ зафіксувала 11 порушень режиму припинення вогню. Всі вони в районі населеного пункту Золоте.

За попередній звітний період СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в цій області.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 січня, окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників.

Нагадаємо, минулої доби бойовики шість разів порушили перемир'я.

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