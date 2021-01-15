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    Місія ОБСЄ зафіксувала майже 6 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я

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    Місія ОБСЄ зафіксувала майже 6 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я - Місія ОБСЄ зафіксувала майже 6 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я
    Місія ОБСЄ зафіксувала майже 6 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я

    За останню добу в Донецькій області Місія зафіксувала 47 порушень режиму припинення вогню

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ не зафіксувала менше 5 970 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з початку перемир'я 27 липня 2020 року.

    Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

    З них – 2 586 вибухів, 736 пролетіли невизначених боєприпасів та не менше 2 515 черг і пострілів.

    Так, за останню добу в Донецькій області Місія зафіксувала 47 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 29 вибухів невизначеного походження.

    Більшість з них – в районі Авдіївки і Широкіно. За попередній звітний період СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню в цій області.

    У Луганській області СММ зафіксувала 11 порушень режиму припинення вогню. Всі вони в районі населеного пункту Золоте.

    За попередній звітний період СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в цій області.

    Як повідомлялося, сьогодні, 14 січня, окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників.

    Нагадаємо, минулої доби  бойовики шість разів порушили перемир'я.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Україна
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