Біля окупованого Луганська вибухнув газопровід

Сепаратиські ЗМІ пишуть, що без газу залишилися дев'ять населених пунктів

Вибух стався вранці 15 січня біля села Глафіровка

Біля окупованого Луганська вибухнув газогін, у результаті без блакитного палива залишилися дев'ять населених пунктів. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ та місцеві жителі в соціальних мережах, пише РБК-Україна.

Зазначається, що вибух стався вранці 15 січня біля села Глафіровка.

«Свідки бачили велику заграву близько 07:00. У Лутугинському районі відключено газопостачання. За попередніми даними, газу не буде кілька днів», ─ йдеться у повідомленні.

Представник окупаційної влади в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ольга Кобцева вже заявила, що вибух стався в результаті теракту нібито з української сторони.

Як повідомлялося 10 січня, внаслідок вибуху на газопроводі поблизу Лубен Полтавської області було припинено газопостачання 16 населених пунктів.

Як повідомлялося раніше, у зоні аварії відбувалися масові протести мешканців Полтавської області проти підняття цін на газ.