  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля окупованого Луганська вибухнув газопровід

    • Розсилка
    Сепаратиські ЗМІ пишуть, що без газу залишилися дев'ять населених пунктів - Біля окупованого Луганська вибухнув газопровід
    Сепаратиські ЗМІ пишуть, що без газу залишилися дев'ять населених пунктів
    Фото: вибух на газопроводі (lug-info.com)

    Вибух стався вранці 15 січня біля села Глафіровка

    Біля окупованого Луганська вибухнув газогін, у результаті без блакитного палива залишилися дев'ять населених пунктів. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ та місцеві жителі в соціальних мережах, пише РБК-Україна.

    Зазначається, що вибух стався вранці 15 січня біля села Глафіровка.

    «Свідки бачили велику заграву близько 07:00. У Лутугинському районі відключено газопостачання. За попередніми даними, газу не буде кілька днів», ─ йдеться у повідомленні.

    Представник окупаційної влади в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ольга Кобцева вже заявила, що вибух стався в результаті теракту нібито з української сторони.

    Як повідомлялося 10 січня, внаслідок вибуху на газопроводі поблизу Лубен Полтавської області було припинено газопостачання 16 населених пунктів.

    Як повідомлялося раніше, у зоні аварії відбувалися масові протести мешканців Полтавської області проти підняття цін на газ.

    Читайте також:
    Теги: вибух окупанти ЗМІ газ Луганськ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies