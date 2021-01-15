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    Події в Україні

    Доба на Донбасі: окупанти шість разів порушили режим тиші, є поранений

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    На Донбасі окупанти шість разів порушили &laquo;тишу&raquo; - Доба на Донбасі: окупанти шість разів порушили режим тиші, є поранений
    На Донбасі окупанти шість разів порушили «тишу»

    На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 14 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    Так, поруч із населеним пунктом Гнутове, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав легке осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

    В передмісті Мар’їнки та поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – ще й зі стрілецької зброї. В районі населеного пункту Талаківка противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

    На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

    Від початку поточної доби, 15 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

    Нагадаємо, позаминулої доби  бойовики шість разів порушили перемир'я.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК
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