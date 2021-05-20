Російські окупанти застосували лазери проти Збройних сил

Випадки застосування лазерної зброї з боку російських окупаційних сил на сході України фіксувалися і раніше

Російсько-окупаційні війська вкотре застосувати проти Збройних сил України засліплювальні лазери. Про це заявила українська місія при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва, передає «Укрінформ».

«10-16 травня українські військовослужбовці поблизу Станиці Луганської зіткнулися із застосуванням російськими збройними формуваннями потужного випромінювача світла. Це могли бути так звані засліплюючі лазери російського виробництва», – заявили в українській делегації.

Також продемонстрували фотографію та карту-схему застосування таких лазерів російськими окупантами.

Випадки застосування лазерної зброї з боку російських окупаційних сил на сході України фіксувалися і раніше

Українські дипломати наголосили, що застосування оптичного або оптоелектронного обладнання заборонено Протоколом IV Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію.

Стаття 1 Протоколу IV цієї Конвенції забороняє «застосовувати лазерну зброю, спеціально призначену для використання у бойових діях виключно або в тому числі для того, щоб спричинити постійну сліпоту органам зору людини, яка не використовує оптичні пристрої, тобто незахищеним органам зору або органам зору, які мають пристрої для корекції зору». Сторони-підписанти, у тому числі Росія, зобов’язалися не передавати таку зброю будь-якій державі або недержавному утворенню.

Випадки застосування лазерної зброї з боку російських окупаційних сил на сході України фіксувалися і раніше.

12 травня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомляв про застосування окупантами спеціальних лазерних приладів оптико-електронної протидії з метою перешкоджанню веденню візуального спостереження. Ймовірно, що противник застосовує лазерний прилад розвідки та протидії оптичним пристроям ПАПВ 1ПН47, який мають на своєму озброєнні збройних сил Росії.