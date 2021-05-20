На Донбасі помер військовий з Хмельниччини

Сергій Остапчук помер на 47 році життя

Причина смерті військовослужбовця, який прийшов в армію добровольцем, не вказана

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил помер військовослужбовець української армії Сергій Остапчук. Про це в середу, 19 травня, повідомила пресслужба Старокостянтинівської міськради Хмельницької області.

Прапорщик Остапчук, 1976 року народження, помер 17 травня. Прощання заплановано на 20 травня.

При цьому причина смерті військового не вказана.

Зазначається, що Сергій Остапчук прийшов на службу в ЗСУ добровольцем в березні 2015 року. Через чотири роки прийняв військову службу за контрактом, служив у військовій частині А1556.

У захисника залишилися мати і двоє дітей.

Зазначимо, що 17 травня в районі проведення Операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Того дня внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення.

Минулої доби бойовики один раз зривали «тишу». Станом на 7 годину ранку, 20 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.