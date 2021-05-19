У Росії замість Путіна до влади можуть прийти відверті нацисти?

«Путін хоче бути хорошим перед Заходом, а «давно треба їх всіх послати»

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Смотрите, кто пришел

Разговаривал я недавно с одним человеком из т.н. силовиков. Ему немного за сорок. По форсмажорным обстоятельствам, о которых я здесь не буду писать, сам он давно не у дел, но у него осталось множество друзей и однокашников в ФСБ, прокуратуре, таможне и т.п..

С его слов, все они коррупционеры средней руки, но люто ностальгируют по СССР, в котором, по сути, и не жили. К тому же они еще и русские националисты и, само собой, антисемиты. Все это легко уживается в их чугунных головах. Рассуждают они примерно так: «Не мы державу развалили, не мы этот бардак затеяли. Так что? Теперь лапу сосать? А наживаться будут одни жулики-нацмены? Нет уж, мы придем в их рынки и банки, поставим их раком и заставим делиться».

Путина в целом поддерживают, но есть и претензии.

1. «Не дожал» Украину.

2. Распустил народ, воруют все (а надо, чтобы только они сами).

3. Покровительствует евреям-олигархам, кавказцам, в том числе Кадырову и его абрекам, которые творят беспредел.

4. Хочет быть хорошим перед Западом, а «давно надо их всех послать».

Таково следующее за Путиным поколение т.н. силовиков. Они пока на вторых ролях, но готовы придти на смену «старикам».

На смену нынешним фашистам идут откровенные нацисты?

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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