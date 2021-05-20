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    Доба на Донбасі: бойовики один раз зривали «тишу»

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    Доба на Донбасі: бойовики один раз зривали «тишу»

    Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає

    Протягом минулої доби, 19 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.

    Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

    «Біля Талаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів», - йдеться у повідомленні.

    Станом на 7 годину ранку, 20 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: бойовики один раз зривали «тишу»