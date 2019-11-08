Російські силовики затримали ветеранку кримськотатарського руху Сейтмуратову



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Російські силовики затримали ветеранку кримськотатарського руху Сейтмуратову

Айше Сейтмуратова є громадянкою США

На адміністративній межі між анексованим Росією Кримом і Херсонщиною російські силовики затримали ветеранку кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратову.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«У пункті Чаплинка російські окупанти затримали легендарну 82-річну Айше Сейтмуратову, кримську татарку, радянського дисидента, журналіста, історика, ветерана кримськотатарського національного руху. Айше Сейтмуратова є громадянкою США. Громадянство вона отримала після вигнання її з СРСР у 1978 році», — написав Чубаров.

За словами голови Меджлісу, зараз Сейтмуратова постійно живе в Криму і відмовилася залишати півострів після російської анексії.

Сейтмуратова є однією з найвідоміших активісток кримськотатарського руху. Її двічі заарештовували і судили.

У середині 70-х років, щоб не отримати новий тюремний термін, Сейтмуратова була змушена виїхати до США.

Там вона співпрацювала з «Радіо Свободою», «Голосом Америки», де вона вела передачі російською, узбецькою, російською мовами.

У 2001 році Айше Сейтмуратова заснувала в Сімферополі пансіонат для самотніх людей похилого віку «К'артлар еві».