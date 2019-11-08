Суд у Гаазі став на сторону постраждалих на Донбасі та в Криму (текст рішення)



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Міжнародний суд ООН «безпрецедентною кількістю голосів став на сторону України», підкреслила Зеркаль Фото: Facebook Олени Зеркаль

«Це - перемога засадничих норм і принципів міжнародного права, перемога права над силою», - заявила Зеркаль, опублікувавши резолютивну частину рішення Суду

Заступник глави Міністерства закордонних справ України Олена Зеркаль у Facebook опублікувала текст рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії».

«Ми це зробили! Беззаперечна перемога України на одному з найвпливовіших судових майданчиків світу стала реальністю», - підкреслила Зеркаль.

Вона зазначила, що сьогодні Суд «безпрецедентною кількістю голосів став на сторону України, на сторону кожного постраждалого на Донбасі і їх родин, за кожного кримського татарина і етнічного українця, які сьогодні знаходяться в тимчасово окупованому Криму».

«Це - перемога засадничих норм і принципів міжнародного права, перемога права над силою», - заявила Зеркаль, опублікувавши резолютивну частину рішення Суду:

«Суд,

(1) Тринадцятьма голосами до трьох,

Відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації щодо відсутності у Суду юрисдикції на підставі частини 1 Статті 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму;

(2) Тринадцятьма голосами до трьох,

Постановляє про наявність юрисдикції на підставі частини 1 Статті 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму;

(3) П’ятнадцятьма голосами до одного,

Відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації щодо відсутності у Суду юрисдикції на підставі Статті 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

(4) Одноголосно,

Відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації щодо неприйнятності Позову України в частині за Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

(5) П’ятнадцятьма голосами до одного,

Постановляє про наявність юрисдикції на підставі Статті 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації розглядати вимоги України за цією Конвенцією, а також про прийнятність Позову у частині цих вимог».

Зеркаль повідомила, що «справа в повній мірі рухається далі». «Суд розглядатиме всі наші вимоги і докази по суті», - зазначила заступник міністра закордонних справ України.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний суд ООН визнав прийнятною скаргу у справі України проти РФ щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Як відомо, суд вперше розглядав Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що 8 листопада «стане зрозуміло, який саме підхід застосовуватиме Суд до цієї справи».

«Чи буде це винятково формальний підхід, на застосуванні якого наполягає РФ, чи Суд пристане на позицію України та зважатиме на те, що гібридна агресія вимагає гібридної реакції на неї», - зазначила Зеркаль.

За її словами, це єдиний інструмент, який дозволяє притягнути до відповідальності за фінансування тероризму.

Нагадаємо, Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризм, підтримуючи бойовиків на Донбасі, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар та українців в анексованому нею Криму.