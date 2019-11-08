У лікарні помер поранений під час ворожого обстрілу боєць із Краматорська
Солдат Геннадій Моторін отримав дуже серйозні травми
Від отриманих травм помер один із українських бійців, поранених під час обстрілу бойовиками у четвер, 7 листопада.
Про це 8 листопада повідомляється на сторінці 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у соцмережі Facebook.
«Вчора, 7 листопада, підступно та нахабно окупанти обстріляли наших бійців в момент, коли ті вивантажували деревину біля ВОПу. Ракета ПТУРа серед білого дня, близько 12:20, влучила точно в УРАЛ, біля якого і працювали побратими. Один з них – Герман Бродніков одразу загинув, ще троє хлопців отримали численні поранення. Між життям та смертю опинився солдат Геннадій Моторін. Опіки, множинні осколкові поранення, переломи кісток – він був найважчим з поранених», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що лікарі боролися за життя пораненого, але сьогодні вранці він помер.
«Геннадію Моторіну було 37 років. До лав ЗСУ чоловік прийшов у лютому цього року. Був сапером механізованого батальйону. Родом боєць із міста Краматорськ», - розповіли побратими.
Раніше повідомлялося, що 7 листопада на Донбасі загинув старший солдат 92-й ОМБр Герман Бродніков. Йому було всього 23 роки.
Нагадаємо, 7 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий загинув внаслідок обстрілів, четверо були поранені.