Російські ЗМІ повідомили про затримання прихильників українського радикального співтовариства

Представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко заявила, що організатором зазначеної спільноти нібито є Єгор Краснов.

Влада РФ звинувачує затриманих у підготовці вибухів

У Росії заявили про затримання групи прихильників українського радикального співтовариства, які нібито займалися підготовкою вибухів. Про це повідомляє РИА Новости.

Їх затримали в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславлі-Залєському Ярославської області.

«Затримано 16 прихильників українського молодіжного радикального співтовариства «М.К.У.», причетних до скоєння насильницьких злочинів, пропаганди екстремізму, а також підготовки підривів адміністративних будівель органів влади та збройних нападів на громадян», – повідомляють російські ЗМІ.

Представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко заявила, що організатором зазначеної спільноти нібито є Єгор Краснов.

Нагадаємо, раніше ФСБ повідомила про затримання в окупованому Севастополі чоловіка, який нібито «передавав українській військовій розвідці секретні відомості про Чорноморський флот Росії».

Перед цим повідомлялося, що окупанти затримали в Криму човен з українськими рибалками.