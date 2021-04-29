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    Російські ЗМІ повідомили про затримання прихильників українського радикального співтовариства

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    Представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко заявила, що організатором зазначеної спільноти нібито є Єгор Краснов. - Російські ЗМІ повідомили про затримання прихильників українського радикального співтовариства
    Представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко заявила, що організатором зазначеної спільноти нібито є Єгор Краснов.
    РИА Новости

    Влада РФ звинувачує затриманих у підготовці вибухів

    У Росії заявили про затримання групи прихильників українського радикального співтовариства, які нібито займалися підготовкою вибухів. Про це повідомляє РИА Новости.

    Їх затримали в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславлі-Залєському Ярославської області.

    «Затримано 16 прихильників українського молодіжного радикального співтовариства «М.К.У.», причетних до скоєння насильницьких злочинів, пропаганди екстремізму, а також підготовки підривів адміністративних будівель органів влади та збройних нападів на громадян», – повідомляють російські ЗМІ.

    Представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко заявила, що організатором зазначеної спільноти нібито є Єгор Краснов.

    Нагадаємо, раніше ФСБ повідомила про затримання в окупованому Севастополі чоловіка, який нібито «передавав українській військовій розвідці секретні відомості про Чорноморський флот Росії».

    Перед цим повідомлялося, що окупанти затримали в Криму човен з українськими рибалками.


    Теги: вибух Росія українці
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