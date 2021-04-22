ФСБ схопила в окупованому Криму росіянина, який «шпигував» на користь України

Підозрюваний вже заарештований терміном на два місяці

Ім'я та прізвище затриманого, якого називають громадянином Росії 1998 року народження, не вказані

Сьогодні ФСБ повідомила про затримання в окупованому Севастополі чоловіка, який нібито «передавав українській військовій розвідці секретні відомості про Чорноморський флот Росії». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згодом підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя заарештував на два місяці затриманого, якого підозрюють у «державній зраді».

Ім'я та прізвище затриманого, якого називають громадянином Росії 1998 року народження, не вказані в повідомленні, його коментарі або адвоката відсутні.

Реакції Головного управління розвідки Міноборони України на інформацію ФСБ поки немає.

Окупанти порушили кримінальну справу про державну зраду (стаття 275 КК РФ, карається позбавленням волі на строк від 12 до 20 років). Матеріали справи засекречені.

Раніше повідомлялося, що окупанти затримали в Криму човен з українськими рибалками.

Вчора стало відомо, що окупанти проведуть бойові навчання в Криму. Відомо, що 22 квітня пройдуть навчання за участю бойових кораблів і суден російського Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, а також ВДВ, ВПС і ППО.

Напередодні російські окупанти тимчасово обмежили польоти над Кримом та Чорним морем. У частині зон обмеження будуть введені з 27 квітня до 1 травня. Згідно з повідомленнями за 19 квітня, обмеження вводяться з 20 по 24 квітня.

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