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    Стало відомо, коли Росія знову поверне війська до українських кордонів

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    За його словами, наприкінці липня Україна повернеться до тієї ж ситуації, &laquo;яка була два тижні тому&raquo;, - Арестович - Стало відомо, коли Росія знову поверне війська до українських кордонів
    За його словами, наприкінці липня Україна повернеться до тієї ж ситуації, «яка була два тижні тому», - Арестович
    Фото з відкритих джерел

    РФ вивела від 30% до 50% особового складу, проте військова техніка залишається

    Росія планує повернути до українського кордону війська. Це може статися наприкінці липня в рамках підготовки до навчань «Захід-2021». Про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі «Україна 24».

    Він заявив, що РФ вивела від 30% до 50% особового складу, проте військова техніка залишається.

    «Враховуючи, що у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань «Захід-2021», вони знову почнуть перекидання військ наприкінці липня», – заявив Арестович.

    За його словами, наприкінці липня Україна повернеться до тієї ж ситуації, «яка була два тижні тому». Але до цього, зазначив Арестович, буде зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена.

    Тим часом, на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу російська сторона вимагала, щоб у складі української делегації не було вимушених переселенців з окупованих територій.

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    Теги: Росія Донбас США війна військова техніка Україна радник Олексій Арестович
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