Стало відомо, коли Росія знову поверне війська до українських кордонів

За його словами, наприкінці липня Україна повернеться до тієї ж ситуації, «яка була два тижні тому», - Арестович

РФ вивела від 30% до 50% особового складу, проте військова техніка залишається

Росія планує повернути до українського кордону війська. Це може статися наприкінці липня в рамках підготовки до навчань «Захід-2021». Про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі «Україна 24».

Він заявив, що РФ вивела від 30% до 50% особового складу, проте військова техніка залишається.

«Враховуючи, що у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань «Захід-2021», вони знову почнуть перекидання військ наприкінці липня», – заявив Арестович.

За його словами, наприкінці липня Україна повернеться до тієї ж ситуації, «яка була два тижні тому». Але до цього, зазначив Арестович, буде зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена.

Тим часом, на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу російська сторона вимагала, щоб у складі української делегації не було вимушених переселенців з окупованих територій.