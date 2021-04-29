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    Три фактори влади Путіна

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Три фактори влади Путіна

    Воля до насильства у путінського режиму ніколи не зникне

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    Существует распространённое заблуждение: стоит вывести миллионы людей на улицы и режим рухнет. Однако это не так. Для падения диктатуры массовые протесты – необходимое, но недостаточное условие. Это подтверждает венесуэльский, иранский, белорусский опыт.

    Авторитарный режим способен справиться с любыми протестами пока у него есть единство, ресурсы и воля:

    1. Для различных группировок внутри правящей верхушки сохранение власти важнее внутренних разборок;

    2. У власти достаточно ресурсов, чтобы содержать многочисленные, хорошо оснащенные силовые структуры, поддерживать высокий уровень жизни силовиков;

    3. У власти достаточно политической воли применять силовые структуры для жёсткого насильственного подавления любых протестов.

    Чтобы опрокинуть авторитарный режим, необходимо отобрать у него по крайней мере один из этих трех факторов. Воля к насилию у путинских властей никогда не исчезнет. А внутренняя война в путинской банде начнется, скорее всего, только после ухода пахана. Остаются ресурсы на содержание карательной и пропагандистской машины. Режим может лишиться их в случае экономического коллапса, вроде того, который наступил накануне краха СССР. В этом варианте под досрочной угрозой окажется и единство правящей клики. Резкое сокращение кормовой базы обострит конфликты и противоречия в ней.

    Привести к такому фатальному для системы экономическому коллапсу способны только гипотетические всеобъемлющие международные санкции.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим СРСР
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