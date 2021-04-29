Три фактори влади Путіна

Воля до насильства у путінського режиму ніколи не зникне

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Существует распространённое заблуждение: стоит вывести миллионы людей на улицы и режим рухнет. Однако это не так. Для падения диктатуры массовые протесты – необходимое, но недостаточное условие. Это подтверждает венесуэльский, иранский, белорусский опыт.

Авторитарный режим способен справиться с любыми протестами пока у него есть единство, ресурсы и воля:

1. Для различных группировок внутри правящей верхушки сохранение власти важнее внутренних разборок;

2. У власти достаточно ресурсов, чтобы содержать многочисленные, хорошо оснащенные силовые структуры, поддерживать высокий уровень жизни силовиков;

3. У власти достаточно политической воли применять силовые структуры для жёсткого насильственного подавления любых протестов.

Чтобы опрокинуть авторитарный режим, необходимо отобрать у него по крайней мере один из этих трех факторов. Воля к насилию у путинских властей никогда не исчезнет. А внутренняя война в путинской банде начнется, скорее всего, только после ухода пахана. Остаются ресурсы на содержание карательной и пропагандистской машины. Режим может лишиться их в случае экономического коллапса, вроде того, который наступил накануне краха СССР. В этом варианте под досрочной угрозой окажется и единство правящей клики. Резкое сокращение кормовой базы обострит конфликты и противоречия в ней.

Привести к такому фатальному для системы экономическому коллапсу способны только гипотетические всеобъемлющие международные санкции.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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