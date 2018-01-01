Російським військовим обмежать використання соцмережах

Міноборони РФ рекомендує військовослужбовцям відключити геолокацію в телефонах

Міноборони Росії розповсюдило рекомендації про те, як солдати і офіцери повинні поводитися в соцмережах. [READ_MORE] Про це повідомляють «Известия». За їхніми даними, поки правила мають рекомендаційний характер, але відомство планує внести поправки до законів «Про військовий обов'язок і військову службу» та «Про



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Російські військові публікують в соцмережах інформацію про перебування в Україні

Міноборони РФ рекомендує військовослужбовцям відключити геолокацію в телефонах

Міноборони Росії розповсюдило рекомендації про те, як солдати і офіцери повинні поводитися в соцмережах.

Про це повідомляють «Известия».

За їхніми даними, поки правила мають рекомендаційний характер, але відомство планує внести поправки до законів «Про військовий обов'язок і військову службу» та «Про статус військовослужбовців», щоб зробити їх обов'язковими.

Міноборони РФ рекомендує військовослужбовцям не публікувати в соцмережах інформацію про свою службу і відключити геолокацію в телефонах.

У відомстві нагадали, що розміщені в мережі дані не можна видалити. Крім того, до таких даних мають доступ іноземні спецслужби.