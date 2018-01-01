Російським військовим обмежать використання соцмережах
- Сьогодні, 10:51
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Російські військові публікують в соцмережах інформацію про перебування в Україні
Міноборони РФ рекомендує військовослужбовцям відключити геолокацію в телефонах
Міноборони Росії розповсюдило рекомендації про те, як солдати і офіцери повинні поводитися в соцмережах.
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Про це повідомляють «Известия».
За їхніми даними, поки правила мають рекомендаційний характер, але відомство планує внести поправки до законів «Про військовий обов'язок і військову службу» та «Про статус військовослужбовців», щоб зробити їх обов'язковими.
Міноборони РФ рекомендує військовослужбовцям не публікувати в соцмережах інформацію про свою службу і відключити геолокацію в телефонах.
У відомстві нагадали, що розміщені в мережі дані не можна видалити. Крім того, до таких даних мають доступ іноземні спецслужби.