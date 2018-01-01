Українська армія у 2017 році просунулась на Донбасі на 10 км, - Турчинов

Усі спроби змінити конфігурацію на лінії розмежування для бойовиків та російських військ «закінчились фіаско»

Збройні сили України у зоні бойових дій на Донбасі у 2017-му році просунулися на 10 і більше кілометрів і значно покращили свої позиції. Про це в інтерв’ю «Громадському» повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов. «Про це приємно говорити, що і 2016-й, і 2017-й роки відрізнялися від минулих



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Олександр Турчинов

Усі спроби змінити конфігурацію на лінії розмежування для бойовиків та російських військ «закінчились фіаско»

Збройні сили України у зоні бойових дій на Донбасі у 2017-му році просунулися на 10 і більше кілометрів і значно покращили свої позиції.

Про це в інтерв’ю «Громадському» повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

«Про це приємно говорити, що і 2016-й, і 2017-й роки відрізнялися від минулих тим, що ми не віддали жодного метра своєї землі. Більше того, наші підрозділи по деяким напрямкам просунулись на 10 і більше кілометрів і покращивши свої позиції. Це факт», - зазначив Турчинов.

За словами секретаря Ради нацбезпеки, усі спроби змінити конфігурацію на лінії розмежування для бойовиків та російських військ «закінчились фіаско».

«Вони не змогли ні відбити жодний з населених пунктів, ні просунутись вперед. Навпаки, ще раз хочу підкреслити, наші військові покращили свої позиції, і сьогодні на окупованій території немає сил, які могли змінити ту лінію розмежування, яка сьогодні склалась», - сказав він.

Нагадаємо, загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 11 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню загинув один український воїн, ще двоє наших оборонців були поранені.

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