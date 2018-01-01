У прифронтовому Гранітному чоловік дістав кульове поранення біля свого будинку

Постраждалого чоловіка прооперували у лікарні Волновахи

У прифронтовому селищі Гранітне Донецької області місцевий мешканець отримав кульове поранення, перебуваючи біля свого будинку. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції. Інцидент стався вдень 12 лютого. 63-річний чоловік прибирав сніг біля свого будинку, коли почув звук від пострілів. Він дістав кульове наскрізне поранення