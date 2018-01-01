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    У прифронтовому Гранітному чоловік дістав кульове поранення біля свого будинку

    Постраждалого чоловіка прооперували у лікарні Волновахи
    У прифронтовому селищі Гранітне Донецької області місцевий мешканець отримав кульове поранення, перебуваючи біля свого будинку. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції. Інцидент стався вдень 12 лютого. 63-річний чоловік прибирав сніг біля свого будинку, коли почув звук від пострілів. Він дістав кульове наскрізне поранення
    • Вчора, 22:08
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    <span>Терористи обстрілюють Гранітне з мінометів</span>
    Терористи обстрілюють Гранітне з мінометів

    Постраждалого чоловіка прооперували у лікарні Волновахи

    У прифронтовому селищі Гранітне Донецької області місцевий мешканець отримав кульове поранення, перебуваючи біля свого будинку.

    Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

    Інцидент стався вдень 12 лютого. 63-річний чоловік прибирав сніг біля свого будинку, коли почув звук від пострілів. Він дістав кульове наскрізне поранення лівого плеча.

    Постраждалого чоловіка прооперували у лікарні Волновахи, його життю нічого не загрожує.

    Правоохоронці кваліфікували подію як «терористичний акт» та почали розслідувати інцидент.

    бойовики на Донбасі Донбас обстріл
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