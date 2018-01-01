У прифронтовому Гранітному чоловік дістав кульове поранення біля свого будинку
- Вчора, 22:08
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Розсилка
Терористи обстрілюють Гранітне з мінометів
Постраждалого чоловіка прооперували у лікарні Волновахи
У прифронтовому селищі Гранітне Донецької області місцевий мешканець отримав кульове поранення, перебуваючи біля свого будинку.
Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.
Інцидент стався вдень 12 лютого. 63-річний чоловік прибирав сніг біля свого будинку, коли почув звук від пострілів. Він дістав кульове наскрізне поранення лівого плеча.
Постраждалого чоловіка прооперували у лікарні Волновахи, його життю нічого не загрожує.
Правоохоронці кваліфікували подію як «терористичний акт» та почали розслідувати інцидент.