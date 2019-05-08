Російський актор із «чорного списку» похизувався, як побігав на українсько-молдовському кордоні



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Андрій Мерзлікін незаконно перетнув кордон України з Молдовою по ріпаковому полю

Мерзлікіну загрожує штраф або в'язниця за незаконне перетинання кордону

Російський актор Андрій Мерзлікін, якому заборонений в'їзд в Україну, заявив, що перетнув державний кордон через ріпакове поле. Про це він повідомив в Instagram, опублікувавши відео.

«Ми в Молдавії. Кордон України на горизонті. В'їзд для мене заборонений (чомусь!), і я вирішив скористатися моментом та спробувати наблизиться до бажання обійняти друзів з України!» - написав він у пості.

Як пише РІА Новости, Мерзлікін може загрожувати штраф у розмірі близько 2000 доларів або позбавлення волі на строк до двох років.

«Якщо буде встановлено, що він порушив державний кордон, то актор буде покараний відповідно до 362-ї статті Кримінального кодексу Молдавії, що стосується незаконного переходу держкордону. Ця стаття передбачає виплату штрафу в розмірі до 750 умовних одиниць (близько 2000 доларів), неоплачувану працю на користь суспільства на строк від 150 до 200 годин або позбавлення волі на строк до 2 років», - повідомила глава прес-служби прикордонної поліції Молдові Раїса Новіцкі.