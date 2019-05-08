  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Російський актор із «чорного списку» похизувався, як побігав на українсько-молдовському кордоні

    • Розсилка
    Андрій Мерзлікін незаконно перетнув кордон України з Молдовою по ріпаковому полю - Російський актор із «чорного списку» похизувався, як побігав на українсько-молдовському кордоні
    Андрій Мерзлікін незаконно перетнув кордон України з Молдовою по ріпаковому полю

    Мерзлікіну загрожує штраф або в'язниця за незаконне перетинання кордону

    Російський актор Андрій Мерзлікін, якому заборонений в'їзд в Україну, заявив, що перетнув державний кордон через ріпакове поле. Про це він повідомив в Instagram, опублікувавши відео.

    «Ми в Молдавії. Кордон України на горизонті. В'їзд для мене заборонений (чомусь!), і я вирішив скористатися моментом та спробувати наблизиться до бажання обійняти друзів з України!» - написав він у пості.

    Читайте також

     

    Як пише РІА Новости, Мерзлікін може загрожувати штраф у розмірі близько 2000 доларів або позбавлення волі на строк до двох років.

    «Якщо буде встановлено, що він порушив державний кордон, то актор буде покараний відповідно до 362-ї статті Кримінального кодексу Молдавії, що стосується незаконного переходу держкордону. Ця стаття передбачає виплату штрафу в розмірі до 750 умовних одиниць (близько 2000 доларів), неоплачувану працю на користь суспільства на строк від 150 до 200 годин або позбавлення волі на строк до 2 років», - повідомила глава прес-служби прикордонної поліції Молдові Раїса Новіцкі.

     

    Читайте також
    Росія санкції штраф актор кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ