  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Померла акторка з фільму «Тихий Дон» Еліна Бистрицька

    • Розсилка
    <span>Акторка театру і кіно Еліна Бистрицька</span> - Померла акторка з фільму «Тихий Дон» Еліна Бистрицька
    Акторка театру і кіно Еліна Бистрицька

    В останні роки актриса тяжко хворіла

    Відома за роллю Аксіньї у фільмі «Тихий Дон» акторка театру і кіно Еліна Бистрицька, яка народилася у Києві, померла на 92-му році життя. Про це з посиланням на прес-службу російського Малого театру у Москві, де Бистрицька працювала з 1958 року, повідомляє ТАСС.

    Читайте також

    Як зазначається, в останні роки актриса тяжко хворіла.

    «Передбачається, що прощання з Бистрицькою відбудеться у понеділок, 29 квітня, в нашому театрі», - додала директор театру.

    У кіно актриса дебютувала в ролі Олени Алексєєнко в картині «У мирні дні». Однак «найголовніша дорога в мистецтві», за визнанням Бистрицької, почалася після затвердження її на роль Аксіньї в кіноепопеї Сергія Герасимова «Тихий Дон» (1957-1958).

    Після «Тихого Дону» Бистрицька знялася в інший значній кінострічці, що зміцнила її славу, - у «Добровольцях».

    Нагадаємо, 9 квітня на 74 році життя помер актор театру та кіно, народний артист України Петро Бенюк. Він був старшим братом відомого актора Богдана Бенюка.

    3 березня в Івано-Франківську помер народний артист України, актор Сергій Романюк.

    Читайте також
    кіно смерть актор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ