Померла акторка з фільму «Тихий Дон» Еліна Бистрицька



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Акторка театру і кіно Еліна Бистрицька

В останні роки актриса тяжко хворіла

Відома за роллю Аксіньї у фільмі «Тихий Дон» акторка театру і кіно Еліна Бистрицька, яка народилася у Києві, померла на 92-му році життя. Про це з посиланням на прес-службу російського Малого театру у Москві, де Бистрицька працювала з 1958 року, повідомляє ТАСС.

Як зазначається, в останні роки актриса тяжко хворіла.

«Передбачається, що прощання з Бистрицькою відбудеться у понеділок, 29 квітня, в нашому театрі», - додала директор театру.

У кіно актриса дебютувала в ролі Олени Алексєєнко в картині «У мирні дні». Однак «найголовніша дорога в мистецтві», за визнанням Бистрицької, почалася після затвердження її на роль Аксіньї в кіноепопеї Сергія Герасимова «Тихий Дон» (1957-1958).

Після «Тихого Дону» Бистрицька знялася в інший значній кінострічці, що зміцнила її славу, - у «Добровольцях».

Нагадаємо, 9 квітня на 74 році життя помер актор театру та кіно, народний артист України Петро Бенюк. Він був старшим братом відомого актора Богдана Бенюка.

3 березня в Івано-Франківську помер народний артист України, актор Сергій Романюк.