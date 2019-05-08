СБУ фіксує активізацію антиукраїнських Інтернет-агітаторів за завданням спецслужб РФ



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Фото: ssu.gov.ua

Зокрема, у Києві оперативники спецслужби викрили проросійського пропагандиста, який за завданням кураторів з РФ готував та розповсюджував в Інтернеті антиукраїнські інформаційні матеріали

Служба безпеки України у ході виконання завдань із забезпечення інформаційної безпеки держави вчергове фіксує активізацію протиправної діяльності спецслужб РФ у напрямку використання соціально орієнтованих ресурсів мережі Інтернет на шкоду державній безпеці України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, у Києві оперативники спецслужби викрили проросійського пропагандиста, який за завданням кураторів з РФ готував та розповсюджував в Інтернеті антиукраїнські інформаційні матеріали. Вони були спрямовані у тому числі на радикалізацію публічних акцій для ініціювання масових заворушень під час проведення заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Співробітники СБУ також встановили, що, здійснюючи адміністрування спільнот у заборонених російських соцмережах, агітатор поширював ідеї «української псевдодержавності» та розміщував публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і порушення територіальної цілісності країни.

Відповідальність за такі протиправні дії передбачена ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці виявили у зловмисника комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення антиукраїнської агітації. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.