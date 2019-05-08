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    СБУ фіксує активізацію антиукраїнських Інтернет-агітаторів за завданням спецслужб РФ

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    СБУ фіксує активізацію антиукраїнських Інтернет-агітаторів за завданням спецслужб РФ
    Фото: ssu.gov.ua

    Зокрема, у Києві оперативники спецслужби викрили проросійського пропагандиста, який за завданням кураторів з РФ готував та розповсюджував в Інтернеті антиукраїнські інформаційні матеріали

    Служба безпеки України у ході виконання завдань із забезпечення інформаційної безпеки держави вчергове фіксує активізацію протиправної діяльності спецслужб РФ у напрямку використання соціально орієнтованих ресурсів мережі Інтернет на шкоду державній безпеці України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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    Зокрема, у Києві оперативники спецслужби викрили проросійського пропагандиста, який за завданням кураторів з РФ готував та розповсюджував в Інтернеті антиукраїнські інформаційні матеріали. Вони були спрямовані у тому числі на радикалізацію публічних акцій для ініціювання масових заворушень під час проведення заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    Співробітники СБУ також встановили, що, здійснюючи адміністрування спільнот у заборонених російських соцмережах, агітатор поширював ідеї «української псевдодержавності» та розміщував публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і порушення територіальної цілісності країни.

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    СБУ фіксує активізацію антиукраїнських Інтернет-агітаторів за завданням спецслужб РФ
    СБУ фіксує активізацію антиукраїнських Інтернет-агітаторів за завданням спецслужб РФ
    СБУ фіксує активізацію антиукраїнських Інтернет-агітаторів за завданням спецслужб РФ
    Фото: ssu.gov.ua

    Відповідальність за такі протиправні дії передбачена ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

    У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці виявили у зловмисника комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення антиукраїнської агітації. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.

    Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

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