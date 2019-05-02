Уродженець Одеси влаштував «голий» протест посеред Тель-Авіва (фото, відео)



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Аріель (Кирило) Бронз Скріншот з відео: facebook.com / Ariel Bronz

Скандально відомий актор виступив проти дій держави Ізраїль, яка жертвує і старими, і малими заради територій

Скандально відомий актор і режисер Аріель (Кирило) Бронз прикував себе ланцюгами до скульптури, яка знаходиться на площі перед театром «Габима» у Тель-Авіві. На місце події була викликана Служба порятунку. Вони перепиляли ланцюг і звільнили актора. Про це пише видання «Вести. Израиль по-русски».

Бронза доправили у поліцейську дільницю для допиту, після чого відпустили на свободу.

Поліції актор заявив, що його акція була покликана звернути увагу на тяжке становище людей, які пережили Голокост, в Ізраїлі і на позицію держави, що не проявляє належної турботи про цих людей.

Пізніше актор написав у Facebook, що метою його акції є і нагадати про те, що «держава приносить у жертву своїх старих і своїх дітей заради землі і національних ідей».

Скріншот з відео: facebook.com / Ariel Bronz

Аріель (Кирило) Бронз народився в Одесі в 1984 році і шестирічним хлопчиком приїхав з батьками в Ізраїль. Живе і працює в Тель-Авіві. Бронз прославився сім років тому, ставши однією з найбільш суперечливих фігур культурного світу Ізраїлю. Постановки і індивідуальні акції Бронза завжди викликають ажіотаж, а то і скандали. Його п'єси поставлені театрами в Ізраїлі і за кордоном.

Нагадаємо, в Ізраїлі сьогодні, 2 травня, проходять заходи з нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту – на честь 6 мільйонів євреїв, убитих нацистами під час Другої світової війни.