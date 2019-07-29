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    Російський дипломат покидає Чехію через скандал з квартирами у Празі

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    Російський дипломат покидає Чехію через скандал з квартирами у Празі

    Скандал виник через здачу в оренду квартир у районі Прагa 6, призначених для російських дипломатів

    Співробітник російського посольства у Празі Олександр Терентьєв, відкликання якого від Москви вимагало МЗС Чехії, покидає країну.

    Про це повідомляє Deník N, пише Європейська правда.

    Як відомо, у березні чеське видання заявило, що російське посольство в Празі отримує прибуток від здачі в оренду майже двох сотень квартир в чотирьох будинках у районі Прагa 6, призначених для російських дипломатів.

    «Їхній адміністратор Олександр Терентьєв нині покидає Чехію», - говориться у матеріалі, який вийде завтра, 30 липня.

    Раніше чеські ЗМІ повідомили про те, що російське посольство в Празі отримує прибуток від оренди квартир, призначених для російських дипломатів. Квартири здають в оренду людям без контракту, і вони сплачують оренду готівкою безпосередньо в посольство Росії.

    В МЗС Чехії підтвердили, що квартири в чотирьох будинках належать чеській державі і надані російському посольству для її дипломатів на невизначений період часу до падіння комунізму 1989 року.

    Міністерство закордонних справ Чеської Республіки викликало посла Росії в Чехії Александра Змеєвського через скандал із квартирами у Празі.

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