Російський генерал відхрещується від причетності до катастрофи MH17

Звинувачення російський генерал-полковник називає дурницею

Російський генерал-полковник у відставці Микола Ткачов вважає «дурістю» звинувачення в причетності до збиття малайзійського Boeing MH17 у липні 2014 року. Про це Ткачов сказав, коментуючи висновки експертів з Bellingcat і The Insider. «Я не знаю, хто що там говорить, але це очевидна дурість і дурь», - сказав російський



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Уламки літака MH17

Звинувачення російський генерал-полковник називає дурницею

Російський генерал-полковник у відставці Микола Ткачов вважає «дурістю» звинувачення в причетності до збиття малайзійського Boeing MH17 у липні 2014 року.

Про це Ткачов сказав, коментуючи висновки експертів з Bellingcat і The Insider.

«Я не знаю, хто що там говорить, але це очевидна дурість і дурь», - сказав російський військовий журналістам.

За словами Ткачова, він багато років живе в Єкатеринбурзі та займається «військово-патріотичним вихованням діточок».

«Перебуваю в постійному контакті з громадськими організаціями, беру участь в різних публічних заходах і завжди в полі зору засобів масової інформації. Більше додати мені нічого», – сказав генерал-полковник.

Нагадаємо, у спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat вдалося встановити особу ключового фігуранта, розшукуваного Спільною слідчою групою у справі про збитий над Донбасом малайзійський «Боїнг» MH17, — це генерал-полковник Микола Федорович Ткачов з позивним «Дельфін», головний інспектор Центрального військового округу Росії.

Як відомо, «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий проросійськими бойовиками у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року – загинули всі 298 осіб, які знаходилися на борту. Міжнародна команда з розслідування цієї авіакатастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною з ЗРК «Бук», доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото «Бука 332», зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року. У РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року. Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака. Нідерланди також змінять своє законодавство, щоб винести вирок.

Джерело: ТАСС