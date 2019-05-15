Російський комік Харламов зібрався стати президентом Росії за прикладом Зеленського (відео)



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Російський шоумен Гарік Харламов Фото: globallookpress.com

«У КВН складніше, ніж на виборах в Україні». Російський комік зробив пропозицію Путіну

Російський шоумен Гарік Харламов зібрався стати президентом Росії за прикладом Володимира Зеленського, який переміг на виборах лідера України. Про це комік заявляє своєму візаві, який зображає президента Росії Володимира Путіна у гумористичному номері. «Президент Путін» спочатку сумнівається в здібностях Харламова стати главою російської держави і ставить йому «важкі питання», але згодом схвалює відповіді «наступника».

«Ось ти на саміті «Великої двадцятки» і бачиш, що у президента США Дональда Трампа ширінка розстібнута. Що ти йому скажеш?»- запитує «Путін». «Навіщо йому говорити? Нехай так ходить», - відповідає Харламов, викликаючи сміх глядачів і схвалення «президента».

Той задає наступне питання: «У Трампа і Зеленського день народження в один день. До кого ти підеш?». «До Трампа», - відповідає Харламов, пояснюючи, що Зеленський, звичайно, теж буде там.

Однак коли «президент» схвалює відповіді Харламова і починає знайомити його з президентським графіком, шоумен втікає зі сцени, почувши, що робочий день російського лідера начебто починається підйомом о шостій ранку і триває в спортзалі.

«Ну просто сказали б «ні», Володимир Володимирович», - скаржиться Харламов під сміх глядачів.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками. Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).