Інавгурація Зеленського: як депутати намагаються себе врятувати

Про затягування голосування по інавгурації

Тягнуть, зрозуміло, через можливі дострокові вибори Ради, а також тому, що не хочуть «лягати» під Зеленського, мовляв, не треба на нас тиснути, записувати різні відео - ми, коли захочемо, тоді й проголосуємо. Частина політиків, старий істеблішмент, не сприймають Зеленського як президента, і тому хочуть трішки поставити його на місце, зокрема і Парубій, очевидно.

Тому в середу питання про інавгурацію розгляне комітет, а в четвер, ймовірно, будуть голосувати, і найімовірніше, проголосують за дату інавгурації - не раніше 28 травня, щоб убезпечити розпуск, або ж буде домовленість із Зеленським про те, що депутати проголосують за дату інавгурації, зручну йому, але Раду розпускати не будуть. Очевидно, що у них є бажання змінити виборчу систему, знизити до 3% прохідний бар'єр, завести багато різних фракцій, і збільшити свій контроль, скажімо так, над хаосом у менш структурованому парламенті, тим самим не дати можливість Зеленському сформувати більшість з двома або одним суб'єктом, адже тоді вони будуть у програшній ситуації.

Головним союзником Володимира Зеленського зараз є величезна довіра населення, яку люди висловили, проголосувавши за нього. І зараз він може сказати, що хотів провести якісні зміни, яких вимагає суспільство, але ці старі політики не дають цього зробити.

Хоча тут не стільки парламент не йде до президента, скільки президент не йде до парламенту. Найімовірніше, якби у Зеленського було бажання, він би міг призначити людей, які вже могли збирати депутатів, щоб провести голосування. Але він не йде цим шляхом, він йде шляхом виключно непублічним, або вони ведуть переговори з власниками «акцій» основних політичних сил.

Насправді, сам Зеленський не дуже зацікавлений у дострокових парламентських виборах. Оскільки в такому разі йому потрібно свою політичну силу побудувати, треба підготуватися, а для цього потрібен час.

До того ж, зрозуміло, що Петро Олексійович хоче максимально напаскудити Зеленському, він затаїв образу на нього: по-перше, тому що програв, по-друге, тому що той його тролив. Тому користується своїм впливом над БПП і частиною «Народного фронту», які затягують голосування.

Крім того, Порошенко всіляко намагається показати Зеленського як ворога, як чужорідний організм, з яким потрібно боротися. Не всі депутати на це ведуться. «Батьківщина» вже зробила заяву: або розпуск парламенту, або співробітництво із Зеленським.

Однак депутати поки не вийшли за рамки дозволеного - у них є 30 днів, щоб призначити дату інавгурації, тому вони поки тягнуть. Народні обранці в основному думають про контроль потоків, розподіл солодкого, смачного, жирного «пирога». А меншою мірою їх хвилює питання загрози з боку Росії тощо, вони хочуть побільше виторгувати для себе, зокрема в питанні інавгурації і початку діяльності нової команди.

Але, незважаючи на те, що шанси на дострокові вибори вже мізерно малі, в Україні можливо все: якщо є політична воля, то можна «нагнути», використати потрібну аргументацію, і, в принципі, їх провести. Тобто я б не відкидав можливість проведення дострокових виборів. Водночас, якщо інавгурацію призначать на 28 травня - це трохи зменшує шанси.

Джерело: Апостроф

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»