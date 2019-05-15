Разумков розповів, про що Зеленський говорив із генпрокурором



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Радник обраного президента України Дмитро Разумков Фото: Главком

Разумков зазначив, що Зеленський вважає, що Генеральний прокурор повинен бути змінений

На зустрічі генерального прокурора України Юрія Луценка з новообраним президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання можливої передачі справ.

Про це повідомив радник Зеленського Дмитро Разумков в ефірі телеканалу 112.

«На зустрічі з генеральним прокурором обговорювалося питання можливої передачі справ, і, скажімо так, якихось питань, пов'язаних з тим, що Зеленський підтримує Луценка в питанні того, що він буде залишатися на цій посаді, природно, не було», - йдеться в повідомленні.

Разумков зазначив, що Зеленський вважає, що Генеральний прокурор повинен бути змінений.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Луценко провів дві години із Зеленським в офісі «95 кварталу».

Зауважимо, що 21 квітня, у день другого туру виборів, після оголошення результатів екзит-полів, Зеленський розповів про перші кадрові рішення на посаді президента. На уточнювальне запитання про долю Юрія Луценка, Зеленський наголосив, що нинішній генпрокурор – це «стара команда».

Зазначимо, що 7 травня генпрокурор Юрій Луценко заявив про інформаційні атаки на нього з боку команди новообраного президента Володимира Зеленського через кримінальне впровадження на Олександра Данилюка.

Генпрокурор нагадав, що зареєстрував і направив до НАБУ і САП матеріали, і одразу після цього Данилюк від імені команди Зеленського почав заявляти про необхідність негайної відставки генпрокурора. «Для мене це не нове, дуже багато ображених на мою принциповість вдавались до таких ходів», - заявив Луценко.

Він підкреслив, що не вважає, що працює погано, але оцінювати його роботу має парламент. Луценко також зауважив, що «ніяких консультацій або переговорів» з командою новообраного президента Зеленського не веде, бо не вбачає це доцільним. «Я дійсно готовий до співпраці з новообраним президентом і готовий у будь-який момент спілкуватись з ним на ті теми, які його цікавлять», - сказав він.