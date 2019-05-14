Порада Зеленському: одного бандита та гопника вже вигнали до Ростова

Володимире Олександровичу, політика - це не сцена, де в кінці вас завжди чекають оплески відданих фанатів

Український парламент на даному етапі зробив для розвитку країни набагато більше, ніж ви із своїми низкьосортними жартами

Перше. Голову КСУ звільнили не для зриву інагурації. Це нісенітниця. А тому, що суддям урвався терпець. Не може Конституційним Судом України керувати людина, яка консультується з Портновим щодо ухвалення рішень та всупереч позиції колег ставить в порядок денний провокативні питання щодо скасування люстрації та декомунізації. КСУ повинен бути очищений від впливів Росії та команди Януковича. До присяги новообраного президента приведе новий голова КСУ.

Друге. Не хочу навіть коментувати хамські висловлювання новообраного президента щодо голови Верховної Ради та самої Верховної Ради. Є регламент та процедури. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Якщо хтось думає, що він може замість політичного діалогу нагнути парламент через коліно - парламент як інститут буде цьому протидіяти. Інавгурація буде проведена у встановлений законом термін та за законною процедурою.

Персональна порада новообраному президентові: мова ультиматумів - це не політика. Гоп-стоп стиль у спілкуванні не личить нікому. Одного бандита та гопника за його хамство, жадібність та неповагу до інститутів і держави вже вигнали до Ростову. Хочете повторити його долю - дійте в тому ж ключі, що й зараз. Хочете цивілізованого спілкування - приходьте до фракцій, до парламенту та говоріть. Про свою програму, свої кадрові побажання, свої дії та законопроекти.

Політика - це майстерість переговорів, це бажання до пошуку спільного консенсусу.

Український парламент на даному етапі зробив для розвитку країни набагато більше, ніж ви із своїми низкьосортними жартами. Ми показали, що здані ухвалювати необхідні для життя та долі України рішення. Ви поки що виглядаєте не як президент, а як дитина, яка хоче щоби усе навколо було за вашим бажанням. Але це, Володимир Олександрович, доросле життя. Політика - це не сцена, де в кінці вас завжди чекають оплески відданих фанатів. Тут можуть і гнилими помідорами закидати.

Хочете довести, що ви - уособлення нової якості в політиці, поводьте себе відповідно. Перш за все думай-те і говоріть не про себе, а про країну. І про те, що ви хочете робити із булавою після того як її отримаєте. Бо булава - це не кінець ваших пригод. А тільки початок.

Джерело: блог Сергія Висоцького

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