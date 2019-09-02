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    Російський МіГ-35 під час польоту на авіашоу втратив частину крила

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    Російський МіГ-35 під час польоту на авіашоу втратив частину крила

    Частини обшивки крила впали у полі недалеко від фотографів

    Новий двомісний, вдосконалений винищувач МіГ-35Д «покоління 4++» втратив велику панель зі свого лівого крила після зльоту під час демонстрації польоту на авіасалоні МАКС-2019 на авіабазі Жуковський під Москвою в четвер, 29 серпня, передає The Aviationist.

    Як повідомляє видання, літак продовжив демонстрацію і приземлився без інцидентів.

    Недостатня панель крила і інші компоненти, які відокремилися від літака, приземлилися на полі недалеко від платформи, де перебували фотографи.

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    Російський МіГ-35 під час польоту на авіашоу втратив частину крила
    Російський МіГ-35 під час польоту на авіашоу втратив частину крила
    Російський МіГ-35 під час польоту на авіашоу втратив частину крила

    Повідомляється також, що інцидент стався всього через 27 днів після аналогічного інциденту з літаком ВПС США F-16 в аеропорту Віллоу Ран в Мічигані.

     

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